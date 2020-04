Die Polizei in Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben ein Bettlaken mit einem Hakenkreuz abgehängt, das Unbekannte am Sonntag an einen Bauzaun gehängt hatten. Neben dem verbotenen Symbol prangten darauf arabische Schriftzeichen. Deren Botschaft nach Angaben eines Polizeisprechers: „Kehrt in eure Heimat zurück.“ In der Nähe des Tatorts im Problemviertel Kalkofen leben viele Zuwanderer. Im Umfeld fanden die Beamten weitere nationalsozialistische Symbole, die an Stromverteilerkästen, Abfalleimer und zwei Fassaden gesprüht waren. Und sie entdeckten Plakate der rechtsextremen Partei III. Weg. Ermittler prüfen jetzt, „ob ein Zusammenhang besteht“.