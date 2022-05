Der Geldregen am Mainzer Lerchenberg vom Montag ist aufgeklärt. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben am Freitagabend die verantwortliche Person ermitteln. Mehrere Anwohner aus einem Hochhauskomplex hatten am Montagmittag der Polizei gemeldet, dass Geldscheine vom Himmel segelten. Insgesamt hatte es sich um über 50.000 Euro gehandelt. Die Person mittleren Alters, deren Identität ermittelt worden sei, habe im Gespräch mit der Polizei ausgeführt, dass „eine besondere Ausnahmesituation“ zu dem Geldregen geführt habe. Nähere Angaben machte die Polizei nicht, wies allerdings darauf hin, dass die Hintergründe „nachvollziehbar“ seien und die Herkunft des Geldes legal sei. Weitere Auskünfte zur Person und zum Geld gebe man zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht. Die Polizei Mainz bedankte sich in ihrer Pressemeldung bei den bisherigen Findern von Geldscheinen und forderte Menschen auf, sollten sie noch Geld finden oder in Besitz haben, dieses bei der Polizei abzugeben. Das sei auch anonym möglich. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass das Einbehalten aufgefundener Geldscheine den Straftatbestand der Fundunterschlagung erfüllen könne.