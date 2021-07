Bei der Polizei sind nach einer öffentlichen Suche mit einem Phantombild rund 30 Hinweise auf einen Mann eingegangen, der Ende April auf einem Feldweg in Altleiningen ein Mädchen missbraucht haben soll. Die Hinweise würden von der Polizei abgearbeitet, informiert der Leitende Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf RHEINPFALZ-Anfrage. Ein entscheidender Tipp auf den mutmaßlichen Täter sei bislang allerdings nicht dabei gewesen. „Bislang blieb die Suche erfolglos“, so Ströber. Der Mann soll am 26. April zwischen 12 und 18 Uhr auf einem Feldweg bei Altleiningen (Gemarkung Langental) ein Kind missbraucht haben. Er soll 1,80 Meter groß und dick und 30 bis 35 Jahre alt sein. Der Mann sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Auffällig ist nach Polizeiangaben ein heller Hautfleck im Bereich seiner rechten Schläfe. Hinweise an die Kripo Neustadt unter Telefon 06321/854-4621 oder 8540.