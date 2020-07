Die Polizei fahndet weiter nach dem Mann, der am Montagabend in Mannheim mit seinem Auto auf einen Feuerwehrmann und einen Polizisten zugefahren ist und bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Der 32-jährige Eugen G. könnte sich in einer hilflosen oder sogar lebensbedrohlichen Lage befinden. Er ist 1,84 Meter groß, schlank, hat rot-blonde Haare, viele Sommersprossen und blaue Augen.

Kriminaltechnik und Verkehrspolizei helfen mit

Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und wird von Beamten der Kriminaltechnik und Verkehrspolizei unterstützt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen werden bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/1744444, über den Polizeinotruf 110, oder jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.