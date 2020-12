Die Polizei fahndet am Dienstagabend in der Mannheimer Innenstadt nach einer flüchtigen Person. Wie die Beamten berichten, kam es am frühen Abend im Jungbusch zu einer körperlichen Auseinandersetzung – nach ersten Ermittlungen wurde dabei auch ein Messer eingesetzt. Zu den Hintergründen und Beteiligten ist derzeit noch nichts bekannt. Wir berichten weiter.