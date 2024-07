Passanten haben am Donnerstagmittag einen sehr großen Vogel auf einem Feldweg nahe der Rottstraße in Dudenhofen gesichtet und der Polizei gemeldet. Wie diese mitteilt, lief das Tier frei umher. Es handelte sich um einen Nandu. Die flugunfähigen Vögel sind eigentlich in Südamerika beheimatet. In Deutschland gibt seit rund 25 Jahren freilebende Exemplare in Norddeutschland, nachdem einige Tiere aus einem Gehege bei Lübeck ausgebrochen sind. Zur Herkunft des Dudenhofener Nandus gibt es laut Polizei bislang keine Hinweise. Gemeinsam mit der Tierrettung konnten die Beamten den Vogel unverletzt eingefangen und zu einem Tierhof bringen.