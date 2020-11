Die Polizei hat am Samstag gegen 1.40 Uhr in der Pfarrer-Krebs-Straße in Ludwigshafen einen 21-jährigen Mann erwischt, der mit Alkohol im Blut in seinem Auto unterwegs gewesen ist. Wie die Beamten weiter mitteilen, hatten sie den Mann aus Waldsee kontrolliert und dabei bemerkt, dass er deutlich nach Alkohol riecht. Ein Test habe 0,9 Promille ergeben. Auf der Dienststelle habe sich der Wert bestätigt. Gegen den Autofahrer sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden.