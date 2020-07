Zu tief ins Glas geschaut hat eine Autofahrerin, die am Sonntagabend von einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern auf der A62 bei Bann kontrolliert wurde. Sie war in Richtung Pirmasens und fiel den Beamten auf, weil sie in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest bei der 35- jährigen Fahrerin ergab einen Wert von 2,25 Promille. Die aus der Südwestpfalz stammende Fahrerin musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein ist sie nun vorerst los.