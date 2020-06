Gleich mehrere Strafverfahren gegen einen Autofahrer sind das Ergebnis einer Polizeikontrolle in Haßloch in der Nacht zum Donnerstag. Wie die Polizei berichtet, überprüften die Beamten gegen 0.30 Uhr einen Wagen in der Kirchgasse. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war. Zudem waren an dem nicht zugelassenen Wagen gestohlene Kennzeichen angebracht.

Der Fahrer selbst hatte keine Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Wagen entdeckten die Beamten schließlich noch einen Schlagstock und Betäubungsmittel. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.