Im mittelfränkischen Ansbach hat die Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Der Unbekannte habe Notrufen zufolge am Donnerstag nahe einem Parkhaus am Bahnhof Passanten attackiert, teilten die bayerischem Beamten in Nürnberg mit. Streifenbeamte hätten den Mann wenig später gestellt. Als er die Polizisten angegriffen habe, hätten diese geschossen.

Der Angreifer sei so so schwer verletzt worden, dass er trotz umgehender Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben sei, erklärte die Polizei. Die Beamten blieben demnach unverletzt. Zuvor habe der Mann mindestens zwei Menschen verletzt. Beide seien außer Lebensgefahr.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Beamten zu dem Einsatz aus. Der Tatort wurde zur Spurensicherung abgesperrt. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein. Mögliche Zeugen wurden gebeten, sich zu melden sowie eventuelle Foto-, Video- oder Audioaufnahmen von dem Vorfall zur Verfügung zu stellen.