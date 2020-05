Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen, bei denen Unbekannte eine Autoscheibe eingeschlagen haben, um an Wertgegenstände im Wageninnern zu kommen. Am Montagmorgen wurde in der Straße „An der Mittagsweide“ (Maudach) so ein Laptop gestohlen, das auf dem Beifahrersitz lag. Zwischen Samstag und Montag wurden aus einem Pritschenwagen, der auf dem Parkplatz „Am Sandloch“ (Rheingönheim) stand ein Sack mit Rettungsmaterial für Höhenrettung (60 Meter Seil, Winden, Haken) sowie weiteres Werkzeug gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2700 Euro. Aus einem Mini in der Bleichstraße (Süd) wurde am Montagabend eine Geldbörse gestohlen. Gesamtschaden hier: etwa 500 Euro. Hinweise zu allen Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.