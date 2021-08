Die Polizei in Trier ermittelt im Fall einer toten Katze, die offenbar geköpft worden ist. Nach Angaben der Beamten lag der Rumpf des Tiers am Freitag zwischen Schweich und Trier auf einem Radweg am Moselufer. Der fehlende Kopf ist offenbar mit einer Art Klinge abgetrennt worden. Weil es dort keine Blutspuren gibt, kann das aber nicht an der Fundstelle passiert sein. Die Ermittler haben mittlerweile herausgefunden, wem die Katze gehörte: Sie trug einen Identifzierungs-Chip, den ein Tierarzt ausgelesen hat. Ihr Besitzer sagt: Sie war sehr scheu und ist fremden Menschen immer ausgewichen.