Die Polizei Rheinland-Pfalz erhöht am Wochenende ihre Präsenz und wird verstärkt Kontrollen in den Innenstädten des Bundeslandes durchführen. Wie der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag mitteilte, geschieht dies vor dem Hintergrund der Ereignisse in Stuttgart und mehrerer angemeldeter Versammlungen am Wochenende.

„Vergleichbares wie die erschreckenden Bilder vom vergangenen Wochenende in Stuttgart hat es im Land bislang nicht gegeben“, teilte Lewentz mit. Dennoch wolle man signalisieren, dass nur friedliche Versammlungen akzeptiert werden. Die Bereitschaftspolizei unterstütze am Wochenende die Polizeipräsidien im Land. In Koblenz sei es Anfang Juni bereits zu Flaschenwürfen gegen Polizisten gekommen, dort sei bereits mit verstärkter Präsenz reagiert worden. Zudem sollen Kräfte der Bereitschaftspolizei auch die Polizei bei Demonstrationen in Baden-Württemberg und Bremen unterstützen.

Hintergrund für die verstärkte Polizeipräsenz sind laut Lewentz unter anderem die Ausschreitungen in Stuttgart. In der Nacht zum vergangenen Sonntag waren Hunderte Menschen durch eine Einkaufsstraße Stuttgarts gezogen, sie hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Mehr als 20 Polizisten wurden verletzt.