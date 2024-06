Schreckmoment am Donnerstagvormittag: In der Grünstadter Fußgängerzone irrte ein junger Mann mit einem Messer in der Hand umher – wenige Tage nach dem Attentat von Mannheim. Aufmerksame Passanten verständigten die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Wie Beamte und Augenzeugen den Vorfall schildern, lesen Sie hier.