Riedelberg wurde in der Nacht zum Mittwoch oder am frühen Mittwochmorgen offenbar von einer Gruppe von Einbrechern heimgesucht. Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken waren am Mittag noch mit umfangreichen Tatort-Erkundungen beschäftigt, es ergebe sich daraus erst ein vorläufiges Bild. An mindestens zehn Adressen wurden Einbrüche in Garagen, in darin abgestellten Autos oder von an der Straße parkenden Fahrzeugen gemeldet. Hinweis auf Wohnungseinbrüche lagen zur Mittagszeit keine vor. Ein Sprecher der Inspektion sagte, man müsse von erheblichen Schäden ausgehen, eine Schätzung könne man aber nicht abgeben. Der oder die Täter seinen zurzeit nicht ermittelt.