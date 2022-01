Wegen eines Spanner-Videos, das in Messengerdiensten die Runde macht, hat sich die Stuttgarter Polizei am Dienstagabend zu einer Klarstellung genötigt gesehen. In dem Video sei „teilweise offenbar ein Pärchen in einer Stuttgarter Wohnung mutmaßlich beim Geschlechtsverkehr zu erkennen“, schreibt das Polizeipräsidium der Schwabenmetropole in seiner Mitteilung.

„Inzwischen wird teilweise behauptet oder durch die Bildführung suggeriert, das Paar halte sich in einem Stuttgarter Polizeirevier auf und es könnte sich um eine Handlung im Polizeirevier handeln“, fährt die Behörde fort.

„Das Polizeipräsidium Stuttgart stellt hierzu fest: Bei dem Video wurde von außen in eine Privatwohnung gefilmt, die sich in einem an das Polizeirevier angrenzenden Gebäudeteil befindet.“ Sehr wichtig ist dem Präsidium schließlich noch dieser Zusatz: „Die Privatwohnung hat keinen Zugang zum Polizeirevier.“