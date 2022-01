Beamte der Polizeiinspektion Germersheim haben am Mittwochabend in der Germersheimer Straße die am Dienstag eingeführte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde kontrolliert. Nach deren Angaben waren bei 38 gemessenen Fahrzeugen acht Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war eine Person, die mit 52 Kilometer pro Stunde gemessen wurde. 50 Stundenkilometer war dort vorher erlaubt. Der Polizei zufolge erwarten den Verkehrsteilnehmer ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Bei der Kontrolle fielen den Beamten auch drei Fahrzeuge auf, die Mängel hatten. Diese müssen nun beseitigt werden.