Bei der Durchsuchung zweier Häuser und eines alten Militärbunkers in der Verbandsgemeinde Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) hat die Polizei am Donnerstag Waffen und Munition sichergestellt.Die Beamten seien am Morgen einem Hinweis wegen des unerlaubten Besitzes von Waffen nachgegangen. Dieser habe die Ermittler auf die Spur eines Ehepaars im Alter von 63 und 65 Jahren gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Den beiden werden demnach Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Ob eine Nähe zur Reichsbürger-Szene besteht, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Bei den Verdächtigen stellte die Polizei laut Mitteilung unter anderem drei scharfe Revolver, drei scharfe Pistolen, ein Gewehr, mehrere Schuss Munition, zwei Jagdmesser und eine Stahlrute sicher. Den etwa 1000 Quadratmeter großen Bunker hatte das Ehepaar den Angaben zufolge angemietet. Bis auf einige Fahrzeuge sei der Bunker leer gewesen. Die Eheleute schweigen zu den Vorwürfen.