Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat sich auf mögliche „Montagsspaziergänge“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen an diesem Montag eingestellt. „Wir haben Hinweise darauf, dass an verschiedenen Orten in der Rheinpfalz Spaziergänge geplant sind, beispielsweise in den Direktionen Ludwigshafen, Neustadt und Landau“, sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen am Sonntag. Die Beamten würden sich entsprechend vorbereiten. Die Polizei in Pirmasens geht ebenfalls davon aus, dass es am frühen Abend zu Protesten kommen könnte.

Unklar, ob „Spaziergänge“ stattfinden

In Mainz gebe es zwei Anmeldungen für „Montagsspaziergänge“ am frühen Montagabend, eine vom Dom zum Rhein und zurück und die andere in der Nähe vom Landtag, sagte ein Sprecher der Polizei. „Teilnehmerzahlen sind keine bekannt, wir sind aber vorbereitet.“ In Koblenz gibt es derweil noch keine konkreten Informationen auf Veranstaltungen. „Warten wir es mal ab“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bei der Polizei in Trier hieß es, im Internet gebe es diverse Aufrufe. Ob die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden, sei noch unklar.

Am vergangenen Montag hatten rund 6600 Menschen in Rheinland-Pfalz an 72 „Montagsspaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Laut dem rheinland-pfälzischen Innenministerium waren die Aktionen im Vorfeld überwiegend nicht angemeldet oder durch Verfügungen der zuständigen Behörden verboten.