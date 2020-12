Die Amokfahrt in Trier in der vergangenen Woche hat deutlich gemacht, wie wichtig ein schnelles Einschreiten der Polizei sein kann, um die Zahl an Opfern möglichst gering zu halten. Der Fall habe einmal mehr verdeutlicht, dass auch Rheinland-Pfalz jederzeit von sogenannten lebensbedrohlichen Lagen betroffen sein könnte, betont das Innenministerium in Mainz. Umso wichtiger ist die Ausstattung der Polizei für solche Szenarien.

An diesem Freitag (11 Uhr) wird Innenminister Roger Lewentz (SPD) die den Einsatzkräften im Land zur Verfügung stehenden Waffen vorstellen. Im Fokus stehen wird die schon seit längerem für die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten angekündigte Mitteldistanzwaffe des Typs „MCX“ der Firma Sig Sauer. Sie soll eine Ergänzung zu herkömmlichen Pistolen und größeren Waffen wie etwa Maschinenpistolen sein. Die „MCX“ ist laut Innenministerium gerade bei diesen Einheiten eingeführt worden, die Kräfte seien daran ausgebildet worden.

Vorstellen wird Lewentz am Freitag im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik in Mainz-Hechtsheim auch die Ausrüstung für Streifenbeamte, die oft als erste vor Ort sind, für Kriminalbeamte sowie andere Spezialeinheiten.