In Gerolsheim (Kreis Bad Dürkheim) hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag eine Frau aus einem Altkleidercontainer gerettet. Die betrunkene 43-Jährige war in den Container geklettert, mutmaßlich um Kleidung zu stehlen. Dabei klemmte sie sich laut Polizei ihren Arm ein und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Anwohner hörten ihre Hilferufe und verständigten die Polizei. Da sich die Frau weigerte, ihre Personalien anzugeben, kommen jetzt gleich mehrere Anzeigen auf sie zu.