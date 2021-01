Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei in einem Hotelzimmer in der Karlsruher Innenstadt eine Party beendet. Gegen 00.15 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich in einem Zimmer des Hotels mehrere Personen aufhalten würden. Als die Beamten das Hotelzimmer ausfindig gemacht hatten, wurden sie erst nach mehrmaligem energischen Klopfen eingelassen. Im Zimmer wurden drei junge Männer angetroffen. Auf dem Tisch stand eine Flasche Whiskey und es roch stark nach Marihuana.

Während der Überprüfung fanden die Beamten drei Tütchen mit geringen Mengen Marihuana. Drei weitere Tütchen wurden auf dem Vordach des Zimmers gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Es wurde auch ein Rauschgiftspürhund zur Durchsuchung eingesetzt. Die jungen Männer müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.