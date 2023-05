Wie am Mittwochabend bekannt wurde, laufen in Rammelsbach (Kreis Kusel) bereits seit Dienstagmorgen polizeiliche Ermittlungen. Anwohner berichten der RHEINPFALZ von mehreren Polizeifahrzeugen, von einem „Rein und Raus“ in einem Haus im Wohngebiet am Hinzigberg. Zeitweise sei das Gebiet abgesperrt gewesen, am Dienstag von frühs bis gegen Abend, am Mittwoch ab dem frühen Nachmittag. Nur Anwohner seien zu ihren Häusern durch gelassen worden. Ständig sei Polizei vor Ort, jedoch die Sperrung des Wohngebiets am Abend aufgehoben worden.

Sein Telefon stehe kaum mehr still, berichtet Rammelsbachs Ortsbürgermeister Thomas Danneck auf Anfrage. Mancher Bürger habe Angst, da versuche er zu beruhigen, könne aber nicht mehr dazu sagen. Er wohne selbst in der Nähe und sei befragt worden. Die Polizeiinspektion Kusel bestätigt den Einsatz, erteilt am Mittwochabend jedoch keine weiteren Auskünfte. Anwohner betonen, es habe keine Bedrohungen gegeben, es wird von einem Familienstreit ausgegangen.