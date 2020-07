Am Fliegerhorst in Büchel ist der Protest gegen die dort vermutlich gelagerten 20 US-Atomwaffen aus Sicht der Polizei bis auf wenige Ausnahmen weitgehend friedlich verlaufen. Das teilte das Mainzer Innenministerium auf Anfrage mit. Nach Angaben von Anne Balzer, Sprecherin von Ican, der internationalen Kampagne zur atomaren Abrüstung, wollten die Teilnehmer an der fünftägigen Mahnwache am Dienstag das Camp verlassen. Laut Polizei wurden am Montagvormittag das „Wildenten-Tor“ von 30 und das „Lutzerather Tor“ von 20 Personen blockiert. Die Blockaden seien gegen 16 Uhr beendet worden. Das Haupttor sei kurzzeitig von sechs Personen blockiert worden. Versuche, gewaltsam auf das Gelände zu kommen, habe es nicht gegeben. Die Polizei habe sieben Platzverweise ausgesprochen und von 21 Personen die Identität festgestellt. Bis zum 10. Juli hätten die Organisatoren Zeit, die Zelte abzubauen.

Wer sind die Friedensbewegten anno 2020?