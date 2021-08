Drei Spraydosen und ein Tagstift im Rucksack wurden einem 32-Jährigen aus Dresden am frühen Samstagmorgen in Haßloch zum Verhängnis: Die Polizei überführte den Mann als Urheber eines Graffiti-Schriftzugs an der Bahnhofsunterführung. Gegen 4 Uhr kontrollierten Beamte den Mann, der in der Meckenheimer Straße mit einem E-Scooter unterwegs war. Wegen seiner Fahrtüchtigkeit und des Gefährts hatte die Polizei nichts zu beanstanden. Aber die Funde in seinem Rucksack ließen wegen der räumlich-zeitlichen Nähe, des Tatwerkzeugs und seiner Verbindung zu Dresden darauf schließen, dass der 32-Jährige den frischen Schriftzug „Dresden 1312“ und den Tag „BNK“ gesprüht hatte. „1312“ gilt entsprechend der Position der Buchstaben im Alphabet als Code für das beleidigende Kürzel „All Cops Are Bastards“. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter 06324/9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.