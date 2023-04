Politische Bildung wird in Deutschland „gering geschätzt“ und in den Bundesländern „ungleich behandelt“. Zu diesem Urteil kommen die Autoren des „5. Rankings Politische Bildung“, das von der Soziologischen Fakultät der Uni Bielefeld erstellt wird. Die Forscher kritisieren zum Beispiel, dass etwa ein Fünftel der Oberstufenschüler in Gymnasien – darunter die in Rheinland-Pfalz – kein Pflichtfach „Politische Bildung“ haben. „Null Stunden“ laut die Bilanz für insgesamt ein Drittel der Bundesländer für die Sekundarstufe 1 (Schuljahr 11 bis 13). Zur Politischen Bildung zählen die vier Themenbereiche Politik, Wirtschaft, Recht und Gesellschaft.

In der Mittelstufe sei die Lage in vielen Ländern ähnlich. In der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) heißen die Schlusslichter seit fünf Jahren Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Die Forscher haben für ihr Ranking die Stundentafeln aller Schulformen in allen Bundesländern ausgewertet und geschaut, wie viele Stunden auf jene Fächer entfallen, die Politische Bildung vermitteln sollen. In Rheinland-Pfalz sind das Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde und Gesellschaftskunde. Der Leiter der Studie, der Soziologe Reinhold Hedtke, kritisiert, die Politik werde in vielen Ländern ihrer Aufgabe nicht gerecht, „den jungen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu geben, sich das Wissen und Können anzueignen, das sie brauchen, um politisch wirksam agieren zu können“ – soll heißen: Ihnen fehlt dann das Rüstzeug als Wählerinnen und Wähler, aber auch als Nutzer von zum Beispiel Zeitungen oder Social Media.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium weist die Kritik der Forscher zurück und stellt deren Zählweise infrage. Allerdings kündigt das Ministerium auch Verbesserungen bei den Stundenplänen an.

