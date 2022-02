Politik-Experte David Sirakov bewertet das Handeln der russischen Staatsführung in der Ostukraine als Bruch des Völkerrechts. Der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz sagte der RHEINPFALZ am Dienstag zur Behauptung des russischen Präsidenten, die Ukraine gehöre zu Russland: „Es geht nicht um historische Verbindungen, sondern um das Völkerrecht. Die Ukraine ist seit 1991 ein souveräner, von der internationalen Gemeinschaft anerkannter Staat.“

Sirakov zufolge ist die Gefahr eines breiteren bewaffneten Konflikts seit Montag gestiegen. „Nun mit Verweis auf die gemeinsame Geschichte der Ukraine die Staatlichkeit und damit das Existenzrecht abzusprechen, erinnert an ganz dunkle Momente in der Geschichte Europas“, so der Politik-Experte, der über die Beziehungen Russlands und der USA promoviert hat.

