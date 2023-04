Einen seltenen Anblick hat RHEINPFALZ-Leser Jochen Heim in der Nacht auf Montag festgehalten: Am Himmel über Neustadt leuchteten Polarlichter. „Es kommt nur sehr selten vor, dass so weit im Süden Polarlichter zu sehen sind“, schreibt Heim. Voraussetzung ist eine sehr hohe Strahlungsaktivität des sogenannten Sonnenwinds. Der besteht aus geladenen Teilchen, die durch das Magnetfeld der Erde zu beiden Polen gelenkt werden. Wenn sie auf die Atmosphäre treffen, führt die freigesetzte Energie zu dem Leuchten. Im hohen Norden, wo die Lichter meist zwischen August und April auftreten, erscheint das Leuchten grünlich, hier im Süden eher in Rot- und Blautönen, weil die Teilchen in größerer Höhe auf die Atmosphäre treffen. „Normalerweise bemühe ich mich um eine bessere Bildgestaltung“, wirft Heim am Ende noch ein, „aber bei solchen besonderen Momenten muss man einfach nehmen, was die Gelegenheit bietet.“