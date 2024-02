Das für Mittwochabend angesetzte Pokal-Viertelfinale zwischen Drittligist 1. FC Saarbrücken und Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist kurz vor dem geplanten Spielbeginn abgesagt worden. Grund: Nach Dauerregen war der Platz im Saarbrücker Ludwigspark nicht bespielbar. Die Fans im ausverkauften Stadion reagierten gefasst.

Bereits im Oktober war ein Drittligaspiel zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden in der Halbzeit abgebrochen worden. Ebenfalls wegen Unbespielbarkeit nach Dauerregen. Der Saarbrücker Ludwigspark war in den vergangenen Jahren umfangreich umgebaut worden. Seit dem Umbau gibt es Zweifel an der Qualität der Drainagen.