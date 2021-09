Der Termin ist nun festgezurrt: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern tritt am Mittwoch, 6. Oktober, um 19 Uhr zur fünften Verbandspokal-Runde beim Oberligisten TuS Mechtersheim an. Das Stadion an der Kirschenalllee öffnet dann um 17.30 Uhr. Der Ticketvorverkauf beginnt am Montag, 27. September um 16 Uhr. Karten gibt es unter anderem im Internet über den FCK-Online-Ticketshop, im Sportheim des TuS Mechtersheim, in der Gaststätte „Bei den Hasen“ in Römerberg/Mechtersheim und in Speyer bei der „Currysau“ sowie bei ESB Süd-Deutschland GmbH, Diakonissenstraße 29/Franz-Schöberl-Straße, ebenfalls Speyer.