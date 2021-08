Elfmeter-Krimi in der Filmstadt mit Happy End für den Außenseiter: Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ist nach einem enttäuschenden Auftritt schon in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 mussten sich die Franken am Samstagabend mit 4:5 (2:2,1:1) im Elfmeterschießen geschlagen geben und kassierten eine Woche vor dem Saisonstart im Fußball-Oberhaus einen empfindlichen Stimmungsdämpfer. „Wir hatten die Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben sie nicht genutzt. Elfmeterschießen ist immer auch Glückssache“, sagte der total enttäuschte Gästetrainer Stefan Leitl.

David Danko verwandelte den entscheidenden Elfmeter für den mutig spielenden Landespokalsieger Brandenburgs. Zuvor hatte Torwart Marco Flügel gegen Fürths Maximilian Bauer pariert. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt. Natürlich war der Sieg am Ende auch glücklich“, sagte Babelsbergs-Trainer Jörg Buder, der erst am Dienstag zum Chefcoach befördert worden war.