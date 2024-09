Die Krise beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim spitzt sich weiter zu. Am Freitagabend verlor der Klub im badischen Landespokal nach einer blutleeren Vorstellung beim Landesligisten VfR Gommersdorf 0:1 (0:0). Nach dem verpatzten Saisonstart mit nur einem Punkt aus vier Partien und dem Pokal-Aus gegen den Siebtligisten dürfte der Stuhl von Trainer Marco Antwerpen so langsam aber sicher wackeln. Verlief der Saisonauftakt beim FC Ingolstadt trotz der Niederlage noch durchaus positiv, so geht die Leistungskurve der Mannschaft schon fast exponentiell nach unten. Die Partie in Gommersdorf ist der vorläufige Höhepunkt der Negativentwicklung bei den „Buwe“, die in der 56. Minute das entscheidende Gegentor kassierten und keine wirkliche Antwort auf diesen Nackenschlag fanden. Dem Vernehmen nach standen beim Waldhof am Samstag zahlreiche Gespräche an, um die Situation zu analysieren. Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport, war demnach am Nachmittag auch nicht zu erreichen.