Sieben Spiele sind in der neuen Zweitligasaison gespielt, der achte Spieltag steht bevor. In der neuen Folge von „Lautre“, dem FCK-Podcast der RHEINPFALZ, berichten die Redakteure Michael Wilkening und Julian Laber, was beim FCK schon gut läuft und wo noch Luft nach oben ist.

Außerdem geht es um die Auf- und Abstiegskandidaten in der 2. Fußball-Bundesliga. Michael Wilkening berichtet von einem außergewöhnlichen Fund beim Auswärtsspiel des FCK in Regensburg. Ein Fan hat ihm da etwas an seinem Auto hinterlassen.