Der True-Crime-Podcast der RHEINPFALZ, „Alles Böse“, kommt im Sommer live auf die Bühne. Am 18. Juli sprechen die beiden Hosts Uwe Renners und Victoria Fuchs auf der Limburg in Bad Dürkheim über einen Mann, dem seine Sammelleidenschaft von Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg zum Verhängnis wurde. Genauer gesagt geht es um Statuen aus Hitlers Reichskanzlei, die seit der Wendezeit eigentlich als verschollen galten. Doch ausgerechnet bei einer Razzia in Bad Dürkheim tauchten sie 2015 wieder auf. Der Besitzer beteuert, dass er sie legal erworben habe – doch das wollten die Ermittler nicht glauben.

Seien Sie live dabei, wenn die Hosts unter anderem mit dem ehemaligen „Alles Böse“-Host Christoph Hämmelmann, der die Entwicklungen damals begleitet hat, über den Fall “Hitlers Hengste“ sprechen, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für den Live-Podcast. Um teilzunehmen, füllen Sie das untenstehende Gewinnspiel-Formular aus.

Lädt ...