Die neue Rettungswache im Herxheimer Süden hätte eigentlich schon vor einem Jahr eingeweiht werden sollen. Doch seither ist die Baustelle wie ausgestorben. „Im Dorf gehen Gerüchte rum: Die Baufirma sei pleite, das DRK sei pleite. Das ist nicht der Fall“, erklärt Jürgen See, Geschäftsführer der DRK-Rettungsdienst Südpfalz GmbH. Was alles an Unglücken und Problemen nach dem feierlichen Spatenstich 2018 bis heute zusammenkam, ist außergewöhnlich.

