Die Frühjahrsmesse 2022 findet statt. Das hatte die Stadt Speyer schon verkündet und damit ihre Rückkehr als Volksfest-Veranstalterin nach der Herbstmesse 2019 eingeläutet. Jetzt sucht sie schon Mitwirkende für einen besonderen Programmpunkt innerhalb der Festwochen vom 8. bis 24. April

Am Freitag, 22. April, um 18 Uhr wird auf dem Festplatz der „Platzhirsch“ gesucht. Kandidaten dafür können sich jetzt melden, so die Stadtverwaltung. Sie erklärt den Wettbewerb: In Spielen wie „Quiz mit Schuss“, „Naschen nach Zahlen“, „Spritztour“, „Ran an den Speck“ oder „Shopping Queen“ konkurrierten vier Teams mit je vier Personen und versuchten, die höchste Punktzahl zu erspielen. Das Siegerteam erhalte mit Unterstützung der Sparkasse Vorderpfalz einen Spendenscheck über 1000 Euro. Das Geld werde an eine gemeinnützige Organisation nach Wahl des Siegers gespendet.

Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 11. April. Das Formular dafür steht laut Stadt im Netz unter www.speyer.de/fruehjahrsmesse. Alternativ sei eine Anmeldung per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de möglich. Fragen würden unter Telefon 06232 142748 beantwortet.

Zum Rahmen, in dem die Frühjahrsmesse nach der zweijährigen Corona-Pause über die Bühne gehen kann, teilte die Verwaltung auf Anfrage mit: „Wir richten uns nach dem, was in der dann gültigen Corona-Landesbekämpfungsverordnung steht.“ Das sei wegen vorgesehener Lockerungen noch nicht klar. Wenn am 4. April das Programm öffentlich vorgestellt werde, wisse man wohl mehr.