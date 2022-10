Der Flüchtlingsstrom nach Deutschland – auch aus der Ukraine – reißt nicht ab. Vergangene Woche ist in Kaiserslautern der Platz in den Unterkünften ausgegangen. Andere nähern sich ihrer Kapazitätsgrenze.Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes Rheinland-Pfalz auf Anfrage mitteilt, sind in den Erstaufnahmestellen des Landes zirka 4400 Geflüchtete untergebracht – davon entfallen 975 auf die Einrichtung in Speyer und 552 auf die in Kusel. Das entspreche einer landesweiten Auslastung von gut 85 Prozent. Es gibt noch Puffer, heißt es seitens der ADD. Von den Erstaufnahmestellen des Landes werden die Menschen weiter an die Einrichtungen der Kommunen verteilt.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Diese haben zum Teil aber schon keinen Platz mehr, wie eine nicht-repräsentative Umfrage dieser Zeitung ergab: So sind den Behörden zufolge die Unterbringungskapazitäten in Kaiserslautern vollends erschöpft, bis mindestens November werden der Stadt daher keine Asylsuchenden zugewiesen. Auch in Ludwigshafen gerate man bald an die Kapazitätsgrenze. Es gibt nach Angaben der Stadt aber auch noch Notunterkünfte, die bei Bedarf reaktiviert werden können.

Kommunen wollen mehr Platz schaffen

Die Speyerer Stadtverwaltung will weitere Zimmer für Geflüchtete im früheren Stiftungskrankenhaus einrichten. Die bestehende Unterkunft in der Birkenstraße habe nur noch wenige Zimmer frei. Kommen weiterhin in der gleichen Menge neue Flüchtlinge nach Speyer, rechnet die Stadt damit, im Frühjahr 2023 keinen Platz mehr zu haben.

Wann die Kapazitätsgrenze in Kusel erreicht sein wird, ist den Verantwortlichen der Stadt nach noch nicht abzusehen. Jedoch sind von den 71 verfügbaren Wohnungen nur noch vier frei. Man hoffe darauf, noch weitere für Geflüchtete anmieten zu können. Hinzu kommt das im Vergleich zum Sommer der Stadt aktuell von der ADD mittlerweile rund doppelt so viele Menschen (25 bis 30) pro Monat zugewiesen werden.

Entspannter ist dagegen die Lage etwa in Grünstadt. Hier sind, wie die Verwaltung mitteilt, aktuell 110 Geflüchtete untergebracht. Es gebe zudem noch Platz in einer im September eröffneten Sammelunterkunft. Ob und wann man an die Kapazitätsgrenze stoße, sei somit noch nicht abzusehen. Auch in Landau gibt es noch Platz: Die 300 Flüchtlinge sind laut Stadtverwaltung entweder privat oder in Räumen der Stadt untergebracht. Daher müsse man dort aktuell auch nicht auf Notunterkünfte wie Wohncontainer oder Turnhallen zurückgreifen.