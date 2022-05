Der seit fast 20 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender des Walldorfer Software-Konzerns amtierende SAP-Mitbegründer Hasso Plattner (78) will weitere zwei Jahre an der Spitze des Aufsichtsgremiums bleiben. Das sagte Plattner am Mittwoch bei der virtuellen Hauptversammlung von Europas größtem Software-Unternehmen. Aus Aktionärskreisen hatte es zuvor Kritik an der langen Amtsführung gegeben. Plattner betonte, an einer Nachfolgeregelung zu arbeiten. Eine erfolgversprechende Nachfolgemöglichkeit habe sich aus gesundheitlichen Gründen zerschlagen. SAP besteht seit 50 Jahren. Die Aktionäre sollen eine erhöhte Dividende von 2,45 Euro pro Anteil erhalten.