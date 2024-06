Kreis stoppt Planwagenfahrten

Das Behördenschreiben kommt aus heiterem Himmel. Verschickt hat es der Kreis, aber dahinter steckt die ADD. Für Planwagenfahrten sollen strenge Regeln gelten. So streng, dass das bei Touristen beliebte Angebot kaum zu halten ist.

Mutmaßlicher Messerstecher nicht mehr im Ort

Zwei Polizeieinsätze haben in Oberotterbach für Wirbel gesorgt. Offene Fragen sorgten bei einigen Menschen für Verunsicherung. Jetzt liefert das Polizeipräsidium Antworten.

Ganzjahresbad: Noch viele Fragen offen

2024 sollte das Kombibad eröffnet werden. So war es zumindest einmal geplant. Inzwischen haben wir 2024 – mit dem Bau wurde aber nicht einmal begonnen. Fraglich ist, ob Wörth überhaupt jemals ein Ganzjahresbad bekommen wird.

Rund um die Uhr Lebensmittel einkaufen

Es ist fast wie in der Großstadt: 24 Stunden am Tag kann jetzt in Freckenfeld eingekauft werden. Wir haben ausprobiert, ob das auch wirklich funktioniert.

Vom Flüchtling zum Saloninhaber

„Ich wollte schon immer einen Beruf ausüben, den man überall ausüben kann.“ So beschreibt Emad Alaswad seine Motivation, Friseur werden. Nun hat er einen Rülzheimer Friseursalon übernommen. Dahinter steckt eine lange Geschichte.