Die Stadt Edenkoben plant für Ende März beziehungsweise Anfang April eine Mandelmeile entlang der neu gestalteten Villastraße. Der genaue Termin hängt vom Blütenstand ab. An die Mandelblüte soll sich nahtlos der Edenkobener Garten- und Pflanzenmarkt anschließen, der in einem kleineren Format am 9. und 10. April über die Bühne gehen soll.