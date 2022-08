Mehrere weiße Plakate mit Hassbotschaften auf Hinweisschildern, Mülleimern und an Zugängen sind in der Nacht zum Dienstag, 23. August, am Landauer Hauptbahnhof angebracht worden, teilt die Polizei nun mit. Für die Entfernung ist eine Sonderreinigung notwendig. Die Polizei bittet Bürger um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 34073-0 oder per E-Mail unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de.