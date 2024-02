Plakatkleber verurteilt

Ein 60-jähriger Mann hat seine Plakate schon an vielen Stellen in Landau angebracht. Dafür musste er sich vor Gericht verantworten. Nun erging im Berufungsprozess ein Urteil.

Reichsbürger bedrohen die Kreisverwaltung

Für das Personal gehe es um Leib und Leben. Das sagt die Kreisverwaltung SÜW. Deshalb wird der Zugang ins

Kreishaus schärfer kontrolliert. Die Polizei nennt Hintergründe.

Antisemitismusbeauftragter: SPD will Verfahren neu aufrollen

Zurück auf Los. Die SPD fordert Landaus Stadtchef auf, die Besetzung des Antisemitismusbeauftragten neu anzugehen. Der einzige Kandidat, Andreas Boltz, ist nicht vertrauenswürdig.

Radfahrer auf den Dienstweg verwiesen

Zu hohe Kosten: im ganzen Kreis kommen überregionale Radweg-Projekte zum Erliegen. Wie steht es um den Radweg auf der 2. Rheinbrücke? Und was tut sich auf der badischen Seite?

Repair Café ist Erfolgsgeschichte

„Reparieren statt wegwerfen“: Derzeit werden in der Region neue Angebote initiiert, bei denen Ehrenamtliche kaputte Gerätschaften kostenlos reparieren. In Hagenbach gibt es so ein Repair-Café bereits seit über fünf Jahren – die Nachfrage ist nach wie vor groß.