Die Plätzchen-Ausstecher in Form des Speyerer Doms, die der Dombauverein Speyer am Mittwoch wieder zum Kauf angeboten hat, sind mittlerweile alle vergriffen. Wie Friederike Walter, Leiterin des Dom-Kulturmanagements mitteilt, waren alle 500 Ausstecher innerhalb eines Tages über die Ladentheke der Dom-Info auf der Südseite der Kathedrale gegangen. Großbestellungen, etwa von Firmen, habe man von vornherein wegen des großen Interesses eine Absage erteilen müssen. Kunden in der Dom-Info hätten vor Ort meist gleich mehrere Ausstecher gekauft. Bereits am 9. November hatte der Dombauverein eine erste Lieferung der Plätzchen-Ausstecher in Verbindung mit einem Backwettbewerb auf den Markt gebracht. Auch hier waren die Förmchen schnell vergriffen. Eine weitere, dritte Lieferung der beliebten Ausstecher soll es laut Walter am 18. Dezember geben. Der Erlös aus dem Verkauf – ein Ausstecher kostet 7,50 Euro – fließt in den Erhalt der Speyerer Kathedrale.