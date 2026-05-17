Auf der K4 in Fahrtrichtung Mölschbach hat es am frühen Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Lauterer Berufsfeuerwehr mitteilt, kam ein mit zwei Personen besetzter Pkw aus „bislang ungeklärter Ursache“ von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der seitlichen Leitplanke. „Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug von der Leitplanke in Längsrichtung komplett durchbohrt und rutschte in den Straßengraben.“ Während sich der Fahrer des Wagens mit nur leichten Verletzungen eigenständig aus dem Wrack befreien konnte, wurde der schwer verletzte Beifahrer zwischen der Beifahrertür und der durch das Innere des Fahrzeugs verlaufenden Leitplanke eingeklemmt. Aufgrund seines kritischen Zustands wurde er noch im Fahrzeug vom Notarzt medizinisch erstversorgt, während die Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät die Fahrerseite des Pkw öffnete und die blockierende Leitplanke kontrolliert durchtrennte. „Erst durch diese komplexen Maßnahmen konnte der Verletzte schonend aus dem Fahrzeug befreit werden und ins Krankenhaus gebracht werden“, so die Feuerwehr, die mit 21 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort war.