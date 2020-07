Auf der A6 bei Viernheim, kurz hinter dem Autobahndreieck in Richtung Heilbronn, ist am Donnerstagmorgen ein Auto ins Schleudern geraten und hat sich überschlagen. Gegen 7.40 Uhr fuhr der 35-jährige Fahrer eines Citroen Chrono auf der Autobahn, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Es schleuderte über alle Fahrspuren, prallte gegen die Leitplanke, übeschlug sich und kam völlig zerstört am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei rückten an. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. Der Verletzte kam laut Polizei allerdings per Rettungswagen in eine Klinik. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer Länge zurück. Die Autobahn musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf 4000 Euro. Die Retter beklagten gegenüber Einsatz-Report24 die schlecht gebildete Rettungsgasse.