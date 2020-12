Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Worms mit seinem Pkw ungebremst in einen parkenden Sattelzug gefahren. Laut Polizei kam es aufgrund von Knieschmerzen und Alkohol zu dem Unfall. Die Airbags des Pkws verhinderten schlimmere Verletzungen. Der 42-Jährige wurde dennoch ins Klinikum Worms eingeliefert. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt und die Anzeige wird gefertigt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so dass er abgeschleppt werden musste. Der abgeparkte Sattelzug wurde aufgrund der Beschädigung der Beleuchtung unter polizeilicher Begleitung durch den Spediteur umgeparkt. Die Straße wurde in dem Bereich der Unfallörtlichkeit durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt und musste mittels Spezialgerät gereinigt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 60.000 Euro.