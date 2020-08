Wohl wegen eines technischen Defekts geriet am Samstag gegen 12 Uhr ein Pkw auf der A61 zwischen dem Autobahnparkplatz „Auf dem Hirschen“ und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in Fahrtrichtung Speyer in Brand. In der Folge, so die Polizei, brannte das Fahrzeug vollständig aus, wodurch auch an der Fahrbahn erheblicher Schaden entstand. Für die Dauer der Löscharbeiten, der Bergung des Fahrzeuges, sowie des Aufbereitens der Fahrbahn musste der Streckenabschnitt vollständig gesperrt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklungen hatte diese Sperrung zunächst auch die Richtungsfahrbahn Koblenz kurz nach dem Autobahnkreuz Ludwigshafen betroffen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sowohl die Kräfte der Polizei als auch die der Feuerwehr Probleme, zum Brandort gelangen, weil die Rettungsgasse nicht ordnungsgemäß freigehalten wurde. Wie mehrere Augenzeugen berichtet hätten, hätten während der Vollsperrung „einige unfassbar rücksichtslose Autofahrer“, wie es im Polizeibericht heißt, lebensgefährliche Situationen herbeigeführt, indem sie im Stau gewendet hätten und zur nächsten Ausfahrt zurückgefahren seien.