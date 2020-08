Am Freitagabend gegen 21.15 Uhr ist ein Pizzabote in Ludwigshafen von einem unbekannten Mann ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, ist dem 16-jährigen Boten an der Ecke Gudrunstraße/Amalienstraße aufgelauert worden. Er wurde unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Schließlich flüchtete der Räuber mit 200 Euro. Er wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß, Glatze und Vollbart, Tätowierung am rechten Handgelenk (A im Kreis). Bekleidet war der Mann mit einem weißem T-Shirt und einer schwarzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0621/9632773 zu melden.