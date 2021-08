Drei Männer wollten laut Polizei am Sonntagvormittag die Zeche in einem Lokal in der Raiffeisenstraße prellen. Jeder der Männer habe drei Bier getrunken, zusammen teilten sie sich zudem eine Pizza. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, standen zwei Männer auf und gingen. Der dritte Mann versuchte kurze Zeit später zu flüchten, konnte aber von einem Kellner aufgehalten werden, so die Polizei. Auch die anderen Zechpreller kam nicht weit: Der Restaurantinhaber verfolgte die Männer und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.