Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz erst jetzt mitteilt, sind bereits am Donnerstag, 17. März, fünf Schusswaffen aus einem Fachgeschäft in Carlsberg geraubt worden. Bei einem Verkaufsgespräch gegen 17 Uhr habe ein bislang unbekannter Täter den Verkäufer bedroht, hieß es auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Der Unbekannte sei mit insgesamt fünf Kurz- und Langwaffen aus dem Geschäft entkommen. Die Kriminalpolizei Neustadt, die in dem Fall ermittelt, hofft auf die Hilfe von Zeugen. Sie sucht nach einem 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann, der 30 bis 40 Jahre alt ist und eine sportliche Statur hat. Bei Begehung der Tat trug er eine Baseballmütze sowie eine Corona-Schutzmaske. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06321 8540 entgegengenommen.